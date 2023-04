Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist leider nicht zu erwarten, dass der Krieg in der Ukraine bald zu Ende ist. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Angebote des Westens an Putin wären anmaßend.

Es sind schreckliche, herzzerreißende Bilder, die uns nun seit einem Monat aus der Ukraine erreichen: Bilder von getöteten und verwundeten Menschen, von zerbombten Städten, von Flüchtlingen,