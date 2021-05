Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stellt sich am Dienstag der Wiederwahl im rheinland-pfälzischen Landtag. Es wird ihre dritte – und voraussichtlich letzte – Amtszeit als Regierungschefin. Das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP hat schon fünf Jahre gut funktioniert, bei den personellen Veränderungen verzichten die Beteiligten diesmal auf Experimente.

Die Mehrheit für die dritte Amtszeit von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist gesichert. Mindestens 51 Stimmen der 101 Abgeordneten benötigt sie in der konstituierenden Sitzung des Landtags am Dienstag, um weitere fünf Jahre Regierungschefin in Rheinland-Pfalz zu bleiben. Die Ampelkoalition verfügt über 55 Stimmen – 39 von der SPD, zehn von den Grünen und sechs von der FDP. Das bundesweit einmalige Bündnis galt vor 2011 als Experiment wegen der Ungleichheit der kleinen Partner. Doch es hat gehalten. Die Harmonie war so groß, dass mitunter von der „Kuschelkoalition“ die Rede war.

Markenzeichen der Regierung

Fairness und – in der Politik eher selten – Rücksicht im Umgang der Koalitionspartner miteinander wurden zum Markenzeichen der Regierung Dreyers. Das hat ihr Stabilität verliehen und ist eine gute Grundlage für die Ampel 2.0. FDP-Landeschef Volker Wissing sagte vor fünf Jahren, das Bündnis müsse den Anspruch haben, ein Projekt über die Wahlperiode hinaus zu sein. Die Erneuerung der Ampel spricht für seine Weitsicht – und für die Toleranz der Partner. Denn Wissings Angriffe als FDP-Generalsekretär auf die Corona-Politik der schwarz-roten Bundesregierung trafen vielfach auch die rheinland-pfälzische Politik.

Dreyer hatte ebenfalls Beinfreiheit als sie 2019 kommissarische SPD-Bundesvorsitzende war. Anne Spiegel wurde als neue Frontfrau der Grünen aufgebaut. In der Auseinandersetzung um ihren Flüchtlingskurs gab es keinen Gegenwind aus der eigenen Koalition. Den Mehrheitsverhältnissen entsprechend wird Spiegel heute stellvertretende Ministerpräsidentin. Sie löst Wissing in diesem Amt ab, den es nun ganz nach Berlin zieht.

Fünf Minister bleiben im Amt

Personell bleiben fünf von neun Ministerinnen und Ministern im Amt: Finanzministerin Doris Ahnen, Innenminister Roger Lewentz, Bildungsministerin Stefanie Hubig (alle SPD), Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) und Justizminister Herbert Mertin (FDP). Nach dem Abschied von Wissenschaftsminister Konrad Wolf, der als Quereinsteiger aus der Wissenschaft in die Politik kam, setzt Dreyer nur noch auf Polit-Profis in den SPD-Reihen. Neu sind:

Alexander Schweitzer (SPD): Aufbruch mit Erfahrung

Der 2,06 Meter große Alexander Schweitzer aus der Südpfalz wird Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Schweitzer ist ehrgeizig, und er ist ein guter Analytiker. Jetzt muss er zeigen, wie er die Transformation in der politischen Praxis umsetzen will. Jene Veränderung in der Arbeitswelt, die dem Klimaschutz oder der Digitalisierung geschuldet ist. Sozial- und Arbeitsminister war der 47-Jährige bereits 2013/14, seither führte er die SPD-Fraktion im Landtag. Schweitzer hat nach seinem Abitur an der Mainzer Universität Jura bis zum ersten Staatsexamen studiert. Danach war er unter anderem Projektleiter beim Steinbeis-Transferzentrum in Heidelberg. 2006 wurde er zum ersten Mal ins Parlament gewählt, er war B-Kandidat des damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck. 2009 ernannte ihn Beck zum Wirtschaftsstaatssekretär. In den Jahren 2011 bis 2013 war er Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz. Schweitzer ist verheiratet und Vater dreier Kinder.

Clemens Hoch (SPD): Aus dem Zentrum der Macht

Bei der Bewältigung der Corona-Krise rückt Clemens Hoch nun als Minister für Wissenschaft und Gesundheit in die erste Reihe, doch vertraut ist der 43-Jährige mit dem Thema von Beginn an. Als Chef der Staatskanzlei war Hoch seit 2014 zentraler Organisator der Macht am Regierungssitz von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Er koordinierte die Regierungsarbeit unter den Ministerien. Aus manchem der Häuser hieß es, dass sein Auftritt mitunter recht dominant sei. Der ausgebildete Jurist aus Andernach wurde 2006 erstmals in den Landtag gewählt. Schon wenige Jahre später übernahm Hoch die Aufgabe als Obmann der SPD-Fraktion im Nürburgring-Untersuchungsausschuss. In diesem Gremium wurden die Vorgänge um den Ausbau der damals landeseigenen Rennstrecke und um die gescheiterte Privatfinanzierung aufgearbeitet. 2013 holte Ministerpräsidentin Malu Dreyer Hoch zunächst als Ministerialdirektor in die Staatskanzlei. Hoch ist verheiratet und Vater dreier Kinder.

Katharina Binz (Grüne): Lehrjahre in der Partei

Als erster Politikerin der Grünen ist es Katharina Binz gelungen, ein Direktmandat bei einer rheinland-pfälzischen Landtagswahl zu gewinnen. Nun wird die 36-Jährige Ministerin für Familie, Frauen, Integration und Kultur. Dem Wahlsieg in der Grünen-Hochburg Mainz gingen vier Jahre in der Landtagsfraktion voraus. 2017 zog sie als Nachrückerin für die frühere Energieministerin Eveline Lemke ins Parlament ein. Mehr politische Erfahrung sammelte die 36-Jährige in der Parteiarbeit. Von 2013 bis 2017 war sie Co-Chefin des rheinland-pfälzischen Landesverbandes. In der Kommunalpolitik hat sie 2012 den Wahlkampf des Grünen Mainzer Oberbürgermeister-Kandidaten Günter Beck koordiniert. Er unterlag dem SPD-Kandidaten Michael Ebling.

Binz ist in Zell an der Mosel geboren und im Hunsrück aufgewachsen. In Mainz studierte sie Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie. Sie ist Mutter einer zweijährigen Tochter und lebt mit ihrer Familie in der Landeshauptstadt.

Daniela Schmitt (FDP): Aus der zweiten Reihe

Als Staatssekretärin und Amtschefin kennt Daniela Schmitt das Wirtschaftsministerium seit fünf Jahren bestens. Nun tritt die FDP-Politikerin an dessen Spitze. Sie ist die Nachfolgerin von Volker Wissing, der Schmitt im vergangenen Jahr als Spitzenkandidatin der Partei vorgeschlagen hat, nachdem sein Wechsel nach Berlin klar war. Die 48-Jährige aus Alzey hat vor dem Einstieg in die Berufspolitik eine Karriere in der Bankenbranche gemacht – begonnen mit einer Sparkassen-Lehre nach der mittleren Reife. Später machte sie Abitur und studierte berufsbegleitend, unter anderem Bankbetriebswirtschaft an der Frankfurt School of Finance and Management. Zuletzt war sie Direktorin der Mainzer Volksbank. Als Staatssekretärin hat sie sich bei den Kammern und Verbänden einen guten Namen gemacht, aber aus Wissings Schatten ist sie noch nicht herausgetreten. Der FDP gehört sie seit 2006 an, seit 2011 ist sie stellvertretende Landesvorsitzende. Schmitt lebt in ihrer Heimatstadt Alzey.