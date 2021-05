Die Freien Wähler ziehen bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag zum ersten Mal in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Sie sind mit sechs Abgeordneten vertreten. Nachdem die AfD 2016 den Einzug in das Parlament in Mainz schaffte, sind es nun mit SPD, CDU, Grünen und FDP insgesamt sechs Fraktionen. Zum Vergleich: von 2006 bis 2016 gehörten jeweils nur drei Fraktionen dem Landtag in Mainz an. Einmal waren die Grünen und einmal die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Wo die Freien Wähler im Parlament sitzen werden, war am Montag nach Angaben der Landtagsverwaltung noch immer in der Abstimmung. Voraussichtlich aber zwischen CDU und AfD. Die Freien Wähler mit ihrem Fraktionschef Joachim Streit verstehen sich selbst als „Bollwerk gegen Rechts“.

Konstituierende Sitzung

Am 18. Mai 1947 ist die Verfassung von Rheinland-Pfalz in Kraft getreten, der Verfassungstag wird in jedem Jahr gefeiert. Nach einer Landtagswahl tritt an diesem Tag erstmals der neue Landtag zusammen und wählt das Präsidium. Die SPD als stärkste Fraktion schlägt erneut Hendrik Hering als Parlamentspräsident vor. Designierte Stellvertreterin ist Astrid Schmitt (SPD) und designierter Stellvertreter Matthias Lammert (CDU). Das Parlament wählt außerdem die Ministerpräsidentin.

Kein Einzug ins Deutschhaus

Nach der fünf Jahre währenden Sanierung für 67 Millionen Euro sollten die Abgeordneten wieder ins sanierte Deutschhaus, den angestammten Ort des Landtags, einziehen. Doch wegen der Corona-Pandemie ist mehr Platz nötig, den bietet die Mainzer Rheingoldhalle. Außerdem wurden die Bauarbeiten am Deutschhaus von der Pandemie beeinflusst. Nicht alle Beschäftigten durften gleichzeitig am Bau arbeiten. Nach Angaben des Landtags sollen der Bezug und die öffentliche Einweihung nach der Sommerpause erfolgen.