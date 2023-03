Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der US-Präsident interveniert in großen Städten mit Bundespolizei: um Amerika vor angeblichen „Linksextremisten“ zu schützen. Seine Gegner werfen ihm vor, die ohnehin schwierige Lage in Städten wie Chicago und New York noch anzuheizen.

Es ist ein Republikaner, ein Parteifreund des Präsidenten, der in schnörkellosen Worten gegen Donald Trumps polarisierende Initiative Einspruch erhebt. Das Ministerium für