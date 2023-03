Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

US-Präsident Trump versucht erst gar nicht, die aufgeheizte Lage in Amerikas Städten zu befrieden. Er setzt auf einen Wahlkampf der Konfrontation.

Es erinnert an ein dunkles Chaos-Szenario aus einem Kinofilm: Straßenschlachten in Portland, Oregon; dann ziehen Schwerbewaffnete in Tarnfleck auf. Mit brachialer Macht räumen sie auf. So inszeniert