Die AfD ist in einer Krise. Es fehlt ihr an Geschlossenheit, an Prinzipien, an Führung. Niemand verhindert, dass sie immer illiberaler und undemokratischer wird.

Wäre die AfD wirklich eine rechtskonservative bürgerliche Partei, wie sie es immer von sich behauptet, müsste sie sich eingestehen, dass sie in einer tiefen Krise steckt. Die Kernpunkte ihres Wahlprogramms