Wahlkampf auf Abstand: Trotz Corona trifft Christian Baldauf Menschen, die ihren Ärger über den Verkehr in der Pfalz loswerden wollen: per Videokonferenz. Der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU für die Landtagswahl am 14. März verbindet sich aus der Parteizentrale in die Regionen des Landes. Whisky trinkt er aber lieber zu Hause.

„Fangen Sie bitte noch mal an, die anderen Mikros sind jetzt aus“, fordert Christian Baldauf eine Frau auf, die mit dem Spitzenkandidaten der CDU über die Verkehrssituation in