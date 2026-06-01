Das Polizeipräsidium Rheinpfalz warnt vor einer Betrugsmasche, bei der Täter gezielt Schmuck von Passanten stehlen. Zuletzt hatten Unbekannte in Ludwigshafen, Bobenheim-Roxheim, Speyer und Dannstadt-Schauernheim Goldketten gestohlen.

Nach Angaben der Polizei sprechen die Unbekannten ihre Opfer aus Fahrzeugen heraus an und bitten zunächst um eine Wegbeschreibung. Anschließend geben sie vor, sich bedanken oder ein Geschenk überreichen zu wollen. Dabei suchen sie Körperkontakt und entwenden unbemerkt Halsketten oder tauschen diese gegen wertlosen Modeschmuck aus.

Die Polizei rät, gegenüber unbekannten Personen grundsätzlich vorsichtig zu sein. Bürger sollten Abstand zu fremden Fahrzeugen halten, sich nicht an geöffnete Fahrzeugscheiben beugen und keine Geschenke oder Schmuckstücke von Unbekannten annehmen.

Werden Ketten, Armbänder oder andere Gegenstände als vermeintliches Dankeschön angelegt, sollten Betroffene dies ablehnen. Die Täter nutzten gezielt Ablenkung und Körperkontakt, um Wertgegenstände zu entwenden.

Die Polizei empfiehlt zudem, wertvollen Schmuck möglichst verdeckt zu tragen und verdächtige Situationen sofort über den Notruf 110 zu melden.