In einem Parlamentsgebäude in Berlin gibt es Hausbesetzer, die im Untergrund leben

Am Dienstag ist die Liste im Büro von Anke Domscheit-Berg wieder um zwei Einträge gewachsen. Die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei zählte an diesem Tag die 23. Maus, die in die aufgestellte