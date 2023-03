Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sexueller Missbrauch, Corona-Krise und zurückgehende Kirchensteuereinnahmen – das alles macht den Verantwortlichen im Bistum Speyer zu schaffen. Dazu kommt ein harter Sparkurs, den die Bistumsleitung gestern verkündete: 24 Millionen Euro sollen bis 2023 eingespart werden.

Sind in den vergangenen Jahren die Kirchensteuereinnahmen noch gesprudelt, soll jetzt der Einbruch kommen. So jedenfalls prognostiziert es Finanzdirektor Jörg Lang in einer Pressekonferenz am