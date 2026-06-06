Die MS Experimenta ist ein Schiff, das sich selbst als „schwimmende Wissenswelt“ bezeichnet. Es startet seine diesjährige Tour in Speyer, wo es vom 10. bis 14. Juni liegt.

Mitmachstationen, Filme und Workshops zum Experimentieren gibt es auf der MS Experimenta, dem Schiff von „Deutschlands größtem Science Center“, der Experimenta in Heilbronn. Es steuert nach Experimenta-Mitteilung von Mittwoch, 10. Juni, bis zum 4. November 20 Orte an Rhein und Neckar in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen an – mit Speyer als erster Station. Dort empfängt die Experimenta-Crew ihre Gäste am Neuen Rheinhafen.

Auf dem Schiff können laut Mitteilung Erwachsene und Kinder Fragen des Alltags auf den Grund gehen. Angekündigt seien unter anderem eine Ausstellung mit rund 20 Mitmachstationen, Workshop- und Bastelangeboten sowie Filmen unter der 360-Grad-Kuppel eines „Mini Dome“. Die Ausstellung hat zwei Bereiche: „Du bist Wissenschaft“ und „Du schaffst Wissen“. Das Angebot auf dem Schiff richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren.

Geöffnet ist das Schiff täglich von 10 bis 12 Uhr sowie nachmittags in den Zeitfenstern von 13 bis 15 Uhr und 15 bis 17 Uhr . An Schultagen ist das Zeitfenster von 10 bis 12 Uhr für Schulklassen reserviert. Der Eintritt kostet zwei Euro. Eine Buchung für ein zweistündiges Zeitfenster ist auf der Website www.ms-experimenta.science erforderlich.