Die Eulen Ludwigshafen haben das letzte Zweitliga-Saisonspiel gegen den TV Hüttenberg mit 31:33 (13:14) verloren. Die Partie war ein Spiegelbild der Saison, die Eulen leisteten sich viele Fehler, die Angriffsaktionen waren vor 1970 Zuschauern sehr zerfahren. Die Abschlussschwäche war eklatant. So konnten es die Hessen in aller Ruhe zu Ende spielen. Bester Mann der Gastgeber war Torhüter Mats Grupe, der nach dem Spiel ebenso verabschiedet wurde wie Ziga Urbic, Kapitän Freddy Stüber, Leon Hein und Tim Schaller.