Eine angebliche Anlagenberaterin hat in Ludwigshafen einen 85-Jährigen zur Investition in eine vermeintliche Online-Anlage überredet und um mehrere Tausend Euro geprellt. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Mann den Betrug, als er sich einen Gewinn auszahlen lassen wollte und kein Geld erhielt. Der Senior hatte Anfang Mai telefonisch und per Chat Kontakt zu der Frau und überwies rund 4000 Euro an die Betrüger. Laut Polizei nutzten die Täter die Unerfahrenheit des 85-Jährigen im Online-Handel aus, traten selbstbewusst als Broker auf und setzten den Mann unter Druck. Die Polizei rät, bei ungewöhnlich hohen Gewinnen misstrauisch zu sein, Anbieter vorab zu prüfen, sich nicht drängen zu lassen, keine sensiblen Daten wie Online-Banking-Zugänge preiszugeben und im Zweifel bei der offiziellen Plattform nachzufragen. Wer einen Betrug befürchtet, soll Anzeige bei der örtlichen Polizei erstatten.