Zusammen firmieren sie seit 2001 unter „MEJS – Die Weinspezialisten“ in Bad Bergzabern. In diesem Jahr wird also Silberjubiläum gefeiert. Was steckt dahinter?

Der 69-jährige Winzermeister Manfred Vogel ist „MEJS“-Gründungsmitglied. Er betont die starke Gemeinschaft der Mitglieder, aber auch die Rolle der jungen Generation, die inzwischen mitwirkt: „Wir treffen keine Entscheidung mehr ohne sie“, sagt Vogel. Mit im Boot ist etwa die 24-jährige Antonia Wilker, die in Geisenheim Weinbau und Oenolgie studiert: „Wir bringen neue Ideen herein, vergessen die Tradition aber nicht“, betont sie. Der andere „Junge“ ist der 27-jährige Leon Hitziger, ebenfalls Geisenheim-Student, der zum Beispiel das Thema alkoholfreie Weine vorantreibt. Im Sortiment ohne Promille sind derzeit drei Rebsorten wie Riesling, Muskateller und Pinot Gris, zwei Cuvées, rot und rosé, und ein schäumendes Getränk mit dem passenden Namen „Prickelnd – ohne Kater“.

Anspielung auf die Hainbuche

Weine mit Alkohol gibt es natürlich auch, darunter die von der Heimat inspirierte Weinlinie „Hamecker“. „Hamecker“ ist der Neckname der Menschen aus Bad Bergzabern, der auf die Hainbuche anspielen soll: Wie sich die Früchte der Hainbuche auf leichten Flügeln mit dem Wind erheben, senden die Bad Bergzaberner ihre besten Weine hinaus in die Welt. Aktuell umfasst die „Hamecker“-Serie Riesling, Grauer Burgunder, Spätburgunder sowie einen roten Royal. Und es gibt noch weitere Weinserien mit klingenden Namen. Durch den Ehrgeiz, jedem Kunden mit der passenden Komposition gerecht zu werden, entwickelte sich im Laufe der Jahre ein breites Sortiment, das aus einer Gesamtrebfläche von über 220 Hektar gewonnen wird.

Vorläufer von „MEJS“ war 1991 eine Pflanzenschutzgemeinschaft, mit der Manfred Vogel, Eckhard Walter, Jürgen Wilker und Stefan Hitziger durchstarteten. Am Stammtisch sei dann die Idee entstanden, zusammen Wein abzufüllen und zu vermarkten. Mit einer Weißwein-Cuvée aus klassischen Rebsorten begann im Jahr 2001 die „MEJS“-Geschichte. „MEJS“ setzt sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen zusammen, soll aber auch für gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt stehen.

Unterstützung auch im Notfall

Die Mitglieder von „MEJS“ treffen sich einmal im Monat in der Bad Bergzaberner Firmenzentrale. Auch die 50-jährige Diplom-Agraringenieurin Nicole Vogel hebt „die Unterstützung und den Zusammenhalt“ der Mitglieder hervor. Das zeige sich, wie Manfred Vogel ergänzt, nicht nur bei den Weinthemen. Als der 58-jährige Diplom-Ingenieur Stefan Hitziger einen Motorradunfall gehabt habe, hätten ihn die Mitglieder von „MEJS“, unter anderem bei der Ernte, unterstützt.