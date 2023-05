Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Luftwaffenbasis in Ramstein gilt als der amerikanischste Ort in Deutschland. Hier leben und arbeiten Tausende US-Bürger. Aber in einem ganz wesentlichen Punkt herrscht auf dem 1400 Hektar großen Areal urdeutsche Strenge und Disziplin: bei der Mülltrennung. Ein Ausflug zum Wertstoffhof der Air Base.

Müll ist für Thomas Weber Beruf, Berufung und, ja, sogar Hobby. Wenn der 56-Jährige aus Miesau in den Urlaub fährt, interessiert ihn als erstes, wie am Ferienort der Abfall entsorgt wird. Ob in Palma de Mallorca (wo Müll dank Unterdruck durch unterirdische Röhren flitzt) oder in Griechenland, wo der Pfälzer mitansehen musste, wie Hausmüll offen verbrannt wurde.

Weber ist bereits seit mehr als drei Jahrzehnten der Abfallbeauftragte für die Einrichtungen der US-Luftwaffe im Kreis Kaiserslautern, nicht zuletzt auf der Air Base in Ramstein. Das Klischee, dass Amerikaner mehr Müll verursachen als Deutsche, halte sich hartnäckig, weiß Weber. „Das kann man aber einfach so nicht sagen.“