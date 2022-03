Auf der US-Air Base in Ramstein wird seit Dienstag geübt. Ein Vorgang, der vierteljährlich stattfindet, wie das amerikanische Militär immer wieder betont. Auf der 14 Hektar großen Fläche im Wald entlang der A6 herrscht derzeit reger Flugbetrieb. Gerade im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine besorgt dies die Bevölkerung.

Welche Rolle spielt Ramstein als Drehkreuz der Amerikaner und wichtiger Standort der Nato, wenn es um Kriege wie jenen in der Ukraine geht? Und wird in dieser Woche auf der Air Base im Kreis Kaiserslautern wirklich nur routinemäßig geübt? Die Leiterin der Pfalzredaktion, Rebecca Ditt, hat darüber mit dem langjährigen US-Experten der RHEINPFALZ, Ilja Tüchter, gesprochen. Das Interview macht den Auftakt beim neuen Podcast „Wissen was läuft“, in dem Redakteurinnen und Redakteure über die Geschichte hinter der Geschichte sprechen. Sie liefern Hintergründe und Analysen zu den großen Themen, die die Pfalz bewegen und berichten über ihre Recherchen. Der Podcast ist demnächst verfügbar auf allen gängigen Plattformen oder schon jetzt auf der Internetseite rheinpfalz.de/ukraine.