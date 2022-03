Das Forstamt Kaiserslautern steht unter neuer Leitung. In Dorothea Lehmann übernimmt erneut eine Frau das größte Forstamt in Rheinland-Pfalz. „Ich freue mich sehr auf die neue, große Aufgabe“, sieht Lehmann einen dringlichen Schwerpunkt darin, den bereits angestoßenen und angefangenen Umbau des Waldes in einen klimastabileren Mischwald voranzubringen.

Die Forstwissenschaftlerin ist in Niedersachsen aufgewachsen, hat an der Universität in Göttingen studiert. In Rheinland-Pfalz hat die 35-Jährige bereits die Forstämter im Soonwald (Bad Sobernheim) und in Birkenfeld kennengelernt. Fünf Jahre war sie zudem bei der Zentralstelle der Forstverwaltung, bevor sie ab 2018 in der Pfalz in unterschiedlichen Forstbereichen tätig war. Seit Ende des vergangenen Jahres ist Dorothea Lehmann am Forstamt Kaiserslautern als Stellvertreterin von Ute Fenkner-Gies tätig. Fenkner-Gies ist mittlerweile Regionalleiterin Süd an der Zentralstelle der Forstverwaltung.

Dorothea Lehmann wurde nun zum 1. März in das Amt der Forstamtsleiterin bestellt. Das Forstamt umfasst nach eigenen Angaben eine Waldfläche von 23.665 Hektar, davon 13.885 Hektar Staatswald, 4899 ha Reichswald, 2591 Kommunalwald und 2300 Privatwald. In der Verwaltung und den Revieren sind 75 Mitarbeiter beschäftigt.