Auf der Air Base in Ramstein wird die US-Armee am Dienstag und am Mittwoch eine militärische Übung durchführen. Das teilte die Air Base in einer Presseerklärung mit. Laut dem US-Militär hat diese aber nichts mit den jüngsten Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg zu tun. Die Übung sei eine vierteljährliche Routineübung.

Das amerikanische Militär weist Anwohner darauf hin, dass an beiden Tagen im Umfeld der Air Base ein Alarm oder Lautsprecherdurchsagen zu hören sein können. Auch andere laute Geräusche, seien möglich.