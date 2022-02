Nachdem am 12. Februar ein 35-Jähriger am Alexanderplatz schwer verletzt wurde, konnte noch kein potenzieller Täter ermittelt werden. Das bestätigt die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt auf RHEINPFALZ-Anfrage. Das Opfer war in der Tatnacht mit einer etwa zehnköpfigen Gruppe aneinander geraten und mit einem unbekannten Gegenstand in den Rücken gestochen worden. Die Staatsanwaltschaft hat die Tat vorläufig als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Ob es dabei bleibt oder zu einem Fall gefährlicher Körperverletzung abgestuft wird, hängt vom Ausgang der Ermittlungen ab, die von der Kriminalpolizei Kaiserslautern geleitet werden. „Die Vernehmung von Zeugen dauert an“, betont Weingardt. Trotz der Stichverletzung konnte der 35-Jährige das Krankenhaus mittlerweile verlassen.

Die Personengruppe wird wie folgt beschrieben: alle männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, südeuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen der Tat. Hinweise werden unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegengenommen.