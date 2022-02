Nachdem am Samstagabend ein 35-Jähriger am Zweibrücker Alexanderplatz schwer verletzt wurde, hat die Kriminalpolizei Kaiserslautern die Ermittlungen übernommen. Sie sucht weiter nach dem Täter.

Der Täter sei flüchtig, teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz am Montagnachmittag auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Das Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr. Der 35-Jährige war am Samstagabend schwer verletzt worden, als ihm ein Unbekannter in den Rücken gestochen hatte. „Die Bearbeitung der Strafanzeige wurde mittlerweile von der Kriminalpolizei in Kaiserslautern übernommen“, teilte der Leiter der Zweibrücker Polizeiinspektion, Matthias Mahl, auf Anfrage mit. Der Zeugenaufruf, mit dem die Polizei um Hinweise bat, sei nach wie vor aktuell.

Die Polizei hatte am Sonntagmorgen zum Tathergang Folgendes bekannt gegeben: Gegen 22.50 Uhr war es am Samstagabend am Alexanderplatz zu einem Streit zwischen dem 35-Jährigen, der alleine unterwegs war, und einem ihm unbekannten Mann aus einer etwa zehnköpfigen Gruppe gekommen. Der Streit gipfelte in einer Rangelei, in deren Verlauf ein weiterer Mann aus der Gruppe dem 35-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand in den Rücken stach und ihn schwer verletzte. Daraufhin flüchtete die Gruppe. Ob es sich bei dem Gegenstand um ein Messer, eine zerbrochene Flasche oder etwas Anderes handelte, kann die Polizei noch nicht sagen.

Die Personengruppe wird wie folgt beschrieben: alle männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, südeuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.