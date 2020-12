Die Contwiger CDU stellt am Samstag die letzte Weiche für die Bürgermeisterwahl am 14. März: Die Mitglieder entscheiden, wer CDU-Kandidat wird. Das dürfte ziemlich sicher Nadine Brinette sein.

Von Thomas Büffel

Auch die 33-Jährige selbst geht davon aus, dass sie am Samstag als Bürgermeisterkandidatin aufgestellt wird, wie sie am Dienstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte. Dass es doch noch einen parteiinternen Gegenkandidaten gibt, ist eher unwahrscheinlich. Nadine Brinette wurde im Oktober einstimmig zur neuen CDU-Vorsitzenden gewählt und kurz darauf vom neuen Vorstand auch einstimmig als Kandidatin vorgeschlagen. Das letzte Wort haben die Contwiger CDU-Mitglieder. Sie treffen sich am Samstag, 15 Uhr, in der VT-Turnhalle.

Nadine Brinette hat einen Sohn und eine Tochter und führt zusammen mit ihrem Mann die Contwiger Spedition Sefrin, die sie 2011 von ihrem Großvater Eugen Sefrin übernommen hat. Sie ist Mitglied im Umweltausschuss und im Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde.

Brinettes Gegenkandidat wird der 39-jährige David Betz sein, den die SPD Ende November einstimmig nominiert hat. Er war bereits 2019 SPD-Kandidat und holte mit 37 Prozent der Stimmen ein sehr gutes Ergebnis, auch wenn er die Wahl gegen Amtsinhaber Karlheinz Bärmann verlor. Er arbeitet im Pirmasenser Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner, und er ist seit Sommer erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. In diesem Amt ist er Stellvertreter von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU).

Bürgermeister Karlheinz Bärmann hatte am 1. Oktober im Gemeinderat verkündet, dass er Ende März als Bürgermeister zurücktritt. Er hatte den Termin so gewählt, dass sein Nachfolger zusammen mit dem neuen Landtag gewählt werden kann. Bärmann war dann zwölf Jahre im Amt.