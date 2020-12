Nadine Brinette ist jetzt offiziell die CDU-Kandidatin für die Bürgermeisterwahl in Contwig: Auf einer Mitgliederversammlung am Samstagnachmittag in der VT-Halle wurde sie einstimmig von den 26 stimmberechtigten Mitgliedern gewählt. Sie erhielt 25 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung. Sie tritt damit am 14. März gegen David Betz (SPD) an. Weitere Kandidaten gibt es derzeit nicht.

Nadine Brinette ist 33 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, und sie führt zusammen mit ihrem Mann die Spedition Sefrin in Contwig. Sie ist seit Oktober Vorsitzende der Contwiger CDU und Mitglied im Umweltausschuss und im Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde.

Die Bürgermeisterwahl ist notwendig, weil Amtsinhaber Karlheinz Bärmann Ende März nach zwölf Jahren im Amt zurücktritt.