Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Nachkommen des Separatisten-Attentäters Ferdinand Wiesmann haben sich wegen der geplanten Erklärtafel am Denkmal auf dem Speyerer Friedhof mit einem weiteren Brief an die Oberbürgermeisterin gewandt. Die Diskussion um den Umgang mit dem Monument rief außerdem eine weitere Wiesmann-Nachfahrin auf den Plan, die sich bei der Redaktion meldete.

Hintergrund der Diskussion ist das Attentat auf den pfälzischen Separatistenführer Franz Josef Heinz Anfang 1924 im Wittelsbacher Hof. Bei der Aktion starben auch zwei der Attentäter,