Die Idee war gut: Das Technische Hilfswerk (THW) sollte aus seinen maroden Gebäuden an der Industriestraße in einen Neubau an der Brunckstraße umziehen. Doch weil der Bund sparen muss, ist das Projekt wohl gestorben. Das hat Auswirkungen – auf die Stadt, aber vor allem auf den Katastrophenschutz.

Die Hoffnungen des Technischen Hilfswerks auf moderne Gebäude und genügend Platz in Speyer