Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hauptfeuerwache und Technisches Hilfswerk (THW) sind in der Industriestraße nebeneinander angesiedelt. Beide brauchen neue Gebäude. Alles hängt zusammen, Entscheidungen werden lange erwartet. Gerade hat sich die Hoffnung auf eine möglichst schnelle Lösung zerschlagen.

„Etwas geknickt“ zeigt sich Jan Görich, seit fast einem Jahrzehnt THW-Ortsbeauftragter in Speyer, in einem RHEINPFALZ-Gespräch. Er kennt die beengten Verhältnisse in