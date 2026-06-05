Steinbach Neues Fahrzeug für Steinbacher Feuerwehr

Die Feuerwehr Steinbach verfügt nun über ein Löschgruppenfahrzeug, das einen Mannschaftstransportwagen ersetzt.
Die Feuerwehr Steinbach verfügt nun über ein Löschgruppenfahrzeug, das einen Mannschaftstransportwagen ersetzt.

Die Feuerwehr Steinbach hat ein weiteres Einsatzfahrzeug erhalten. Bei der Eröffnung des Feuerwehrgerätehauses Breunigweiler wurde es der Öffentlichkeit präsentiert. Wegen technischer Mängel war ein älterer Mannschaftstransportwagen ausrangiert worden, im Gegenzug wurde für rund 20.000 Euro ein hochwertiges, 22 Jahre altes, gebrauchtes Löschgruppenfahrzeug ersteigert. Damit kann die Steinbacher Wehr künftig mit mehr Personal und zusätzlichem Löschwasser anrücken.

Mehr zum Thema
Steinbach Steinbach am Donnersberg Breunigweiler Alle Themen
x