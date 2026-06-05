Die Feuerwehr Steinbach hat ein weiteres Einsatzfahrzeug erhalten. Bei der Eröffnung des Feuerwehrgerätehauses Breunigweiler wurde es der Öffentlichkeit präsentiert. Wegen technischer Mängel war ein älterer Mannschaftstransportwagen ausrangiert worden, im Gegenzug wurde für rund 20.000 Euro ein hochwertiges, 22 Jahre altes, gebrauchtes Löschgruppenfahrzeug ersteigert. Damit kann die Steinbacher Wehr künftig mit mehr Personal und zusätzlichem Löschwasser anrücken.