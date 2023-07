Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie groß ist der Bedarf an Kindertagesstätten-Plätzen in Römerberg tatsächlich? Einerseits plant die Ortsgemeinde parallel gleich mehrere neue Kitas. Andererseits machen die Anmeldezahlen für die Natur-Kita am Tafelsbrunnen stutzig. Die Pläne für einen fünfgruppigen Kindergarten in Berghausen schreiten ungeachtet dessen voran.

Dass Eltern in Römerberg oft lange auf einen Kita-Platz für ihre Kinder warten müssen, wird schon lange beklagt. Und auch das Jugendamt sagt, dass rund 30 Plätze