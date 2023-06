Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist zwar noch ein bisschen was zu tun, aber der Zeitplan steht: In nicht einmal drei Monaten soll die erste kommunale Kita in Römerberg eröffnen. Eine Premiere für die Gemeinde ist auch das naturnahe Konzept, das der künftige Leiter verfolgen will. Interessierte Eltern können sich bei einem Infotag am Samstag selbst ein Bild machen.

„Natur-Kita am Tafelsbrunnen“ steht auf dem Blatt Papier, das Heinz-Peter und Jens-Peter Schneider zu dem Gebäude auf halbem Weg zwischen Berghausen und Speyer mitgebracht haben,