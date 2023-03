Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Justus Rabe aus Heiligenstein ist der erste Bewerber für die am 1. Juli 2022 frei werdende Stelle des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Der FDP-Gemeindeverband hat am Mittwochabend einstimmig entschieden, einen Kandidaten für die Wahl am 6. März aufzustellen. Amtsinhaber Manfred Scharfenberger (CDU) tritt nicht mehr an.

Lediglich einen „Zählkandidaten“ wollte Hartmut Lardon, Vorsitzender des FDP-Gemeindeverbandes Römerberg-Dudenhofen, nicht ins Rennen um das Bürgermeisteramt schicken: