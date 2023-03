Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen soll nächstes Jahr am 6. März der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU) gewählt werden. Die Parteien bringen sich langsam in Position. Es stehen aussichtsreiche Kandidaten im Raum.

Der FDP-Gemeindeverband macht den Anfang und lässt seine 38 geladenen Mitglieder am Mittwochabend entscheiden, ob die Partei einen Kandidaten zur Wahl um das höchste Verwaltungsamt aufstellt.