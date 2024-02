Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schockanruf. Enkeltrick. Der falsche Microsoft-Mitarbeiter, der an Passwörter will. Im Rhein-Pfalz-Kreis – besonders in Schifferstadt und Mutterstadt – verzeichnet die Polizei derzeit viele Betrugsanrufe und schlägt Alarm. Sie warnt vor allem Senioren. Nicht umsonst. Eine Taxifahrerin, ein Bankmitarbeiter und ein Computerexperte berichten, was sie erlebt haben.

Die Polizei warnt aktuell nicht nur die Bürger davor, dass gerade viele Betrüger zum Hörer greifen, sich als Mircrosoft-Mitarbeiter ausgeben oder als Enkel in Not.