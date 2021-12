Betrüger am Telefon haben es tatsächlich geschafft: Eine 79-Jährige Dannstadt-Schauernheimerin ist am Mittwoch zur Bank gegangen und wollte 23.700 Euro abheben, damit ihr Enkel gerettet wird. Der Dame hatten die Anrufer weisgemacht, sie seien ein Arzt und ein Professor und betreuten den Enkel, der mit Corona infiziert sei und im Sterben liege. Er könne nur geheilt werden, wenn ein spezielles Medikament mit dem Helikopter eingeflogen werde. Die Anrufer blieben sogar noch in der Leitung, als die Frau zur Bank lief und gaben ihr Anweisungen. Worauf sie allerdings keinen Einfluss hatten: Die Bankangestellte erkannte den Betrugsversuch und bewahrte die 79-Jährige vor einem finanziellen Schaden. Wie die Polizei weiter berichtet, sollte auch eine 77-Jährige aus Böhl-Iggelheim Opfer von Betrügern werden. Sie wurde von einem angeblichen Polizeibeamten der Kriminalpolizei angerufen, ihr Sohn habe einen schweren Unfall verursacht. Nun solle sie eine Kaution für ihn hinterlegen. Die 77-Jährige erkannte jedoch den Betrugsversuch und beendete rasch das Telefonat. In Schifferstadt wurde eine 66-Jährige von einer angeblichen Ärztin aus einem Krankenhaus in Neustadt telefonisch kontaktiert, weil ihr Sohn mit Fieber und Corona auf der Intensivstation liege. Da die 66-Jährige am Telefon darauf bestand, den Namen ihres Sohns zu erfahren, beendete die Betrügerin das Telefonat.