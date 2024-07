Wer seinen 30. Geburtstag feiert, der kommt vielleicht in eine kleine Sinnkrise. Ist die Jugend jetzt vorbei? Und was kommt noch? Diese Fragen stellt sich der Sportpark in Mutterstadt nicht. Er ist beliebt bei den Vereinen, die ihn nutzen. Aber an der einen oder anderen Stelle sieht man ihm sein Alter inzwischen schon an.

Es ist ganz schön was los an diesem heißen Sommertag beim Ortstermin im Sportpark Mutterstadt.