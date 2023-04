Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Themen gibt es mehr als genug“, meinen die acht Umweltschützer, die in Bobenheim-Roxheim im März eine Ortsgruppe des BUND gegründet haben. Erste Aktion: ein „Frühjahrsputz in der Natur“ am heutigen Samstag.

Das Müllsammeln in der Gemarkung soll der Auftakt zu einem vielfältigen Engagement der Gruppe sein. Einer Pressemitteilung des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz