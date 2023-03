Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf dem bislang brach liegenden Stück Feld westlich des Ellerstadter Industriegebietes wuselte es am Samstagvormittag: An die 90 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern, waren dem Aufruf von Ortsbürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) gefolgt und halfen einen Tiny Forest anzulegen.

Damit ist der biodiverse Miniaturwald auf rund 500 Quadratmetern der erste in Rheinland-Pfalz und der vierte in der ganzen Bundesrepublik. Am frühen Nachmittag war das Wäldchen angelegt, mit einem