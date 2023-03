Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Schulelternbeirat des Maxdorfer Gymnasiums lobt den besonnenen Umgang mit der Situation nach der dramatischen Rettung von 99 Kinden und acht Lehrern.

Gegen 21.45 Uhr kam die Nachricht in Maxdorf an, dass alle 99 Schüler sowie die acht Lehrer wohlbehalten zurück in der Unterkunft sind. „Wir haben die Stunden zuvor sehr ruhig erlebt, mit wenig Aufregung“,