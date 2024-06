Geldgeschenke wie dieses sind gern gesehen: Am Donnerstag schlüpfte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in die Rolle der Überbringerin. In Bobenheim-Roxheim und Heßheim verteilte sie – kurz vor den Kommunalwahlen – Förderbescheide für die von den Kommunen eingereichten Klimaschutzprojekte.

Es blieb noch etwas Zeit für ein kleines Gespräch und ein paar Fotos mit der Ministerpräsidentin, nachdem der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim