Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Daniel Birk aus Limburgerhof ist zwar noch Schüler, arbeitet aber schon länger an seiner beruflichen Zukunft. Derzeit ist der 17-Jährige dabei, mit einem Freund eine gemeinsame Firma zu gründen. Und gleichzeitig bereitet er sich auf eine Wirtschaftsexpedition ins Silicon Valley vor.

An Geschäftsideen mangelt es Daniel Birk nicht. Ebenso wenig an der Motivation, sie auch umzusetzen. Der Schüler des Paul-von-Denis-Gymnasiums in Schifferstadt hat das bereits 2020 unter