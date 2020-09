Das Schülerprojekt Cosebuy aus Limburgerhof will den Gebrauchtwarenmarkt revolutionieren. Beim höchstdotierten Businessplan-Wettbewerb Deutschlands ist die Geschäftsidee nun unter die besten Fünf gekommen. Ob die Gruppe ins Finale kommt, entscheidet sich bei einer Internet-Abstimmung.

Den ganz großen Vergleich scheuen sie schon einmal nicht. Gegen Konkurrenten wie eBay soll die Einfachheit und Sicherheit von Cosebuy punkten. Hinter dem Limburgerhofer Schülerprojekt stehen Daniel Birk, Elisabeth Hehl, Maxim Wagner und Felix Ittl. Mit ihrer Geschäftsidee nehmen sie an einem Wettbewerb der Plattform Startup Teens teil. Von 672 Businessplänen sind jeweils aus sieben Kategorien fünf Teams von einer Jury in die zweite Runde gewählt worden, Cosebuy zählt dazu.

Die Limburgerhofer treten in der Kategorie Sustainability & Diversity an und wollen den Gebrauchtwarenhandel revolutionieren. Der Verkauf von nicht mehr verwendeten Produkten soll damit einfacher und sicherer werden. Beim Verkauf müssen die Produkte nur an einer Cosebuy-Sammelstelle abgegeben werden und fließen über das Internet wieder in den Warenkreislauf.

In der zweiten Runde geht es darum, Stimmen zu sammeln. Das Online-Voting läuft bis Montag, 5. Oktober, 15 Uhr. In jeder Kategorie kommen die beiden Geschäftsideen weiter, die die meisten „Likes“ erhalten. Ein Team pro Kategorie schickt die Jury direkt per Wildcard ins Finale. Am 8. Oktober wird das Ergebnis bekannt gegeben. Dann steht fest, wer die 21 Finalplätze belegt. Beim Finale in Berlin müssen die angehenden Geschäftsleute ihre Idee präsentieren. Bei diesem sogenannten Pitch geht es in jeder der sieben Kategorien um ein Preisgeld von 10.000 Euro. Laut Veranstaltern ist es der höchst dotierte Wettbewerb in diesem Bereich.

