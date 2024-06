„Lesehungeeeeeerrrrr!“ ist das Motto des 17. Lesesommers – eine Leseförderaktion des rheinland-pfälzischen Landesbibliothekszentrums. 15 Bibliotheken im Rhein-Pfalz-Kreis sind auch dabei.

„Lesen ist die Kulturtechnik, die für die persönliche Entwicklung und kulturelle Bildung entscheidend ist – ein Leben lang!“, schreibt die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Katharina Binz (Grüne) in ihrem Grußwort zum Lesesommer. Damit hat sie recht, aber so klingt das doch sehr nach Schule und Unterricht. Doch keine Angst! Die Bibliotheken im Kreis, die oft schon seit vielen Jahren am Lesesommer teilnehmen, wissen, was zu tun ist, damit sich genau dieses Gefühl nicht breit macht – schließlich sind doch Ferien!

Allein die Zahlen aus dem vergangenen Jahr beweisen es: Eine solche Leseförderaktion kann, nein muss richtig Spaß machen. Über 200 Bibliotheken in ganz Rheinland-Pfalz waren 2023 dabei und versorgten die jungen Leser mit ganz viel Lesestoff. Laut Landesbibliothekszentrum haben über 25.000 Kinder und Jugendliche vor, in und nach den Sommerferien insgesamt mehr als 190.000 Bücher gelesen – ein Rekord! Und der hallte nach, denn zudem seien 5000 Kinder neue Bibliotheksnutzer geworden.

Im Kreis sind 15 Büchereien dabei, wenn ab Montag, 1. Juli, der Startschuss fällt. Bis 1. September können sich Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren kostenlos Bücher ausleihen. Nun schon im dritten Jahr können auch Vorschulkinder mitmachen, für sie startet parallel der Vorlesesommer.

Es wird vorgelesen und gebastelt

Zum Beispiel in Mutterstadt: Leiterin Birgit Bauer und ihr Team waren einkaufen und haben knapp 100 neue Kinder- und Jugendbücher, darunter auch Bilderbücher, extra für die Leseaktion angeschafft. „Es kann aber natürlich in allen Regalen des Kinder- und Jugendbuchbestands gestöbert werden“, sagt Birgit Bauer – und das an sechs Tagen in der Woche. Sollten Kinder in den Ferien in der Ortsranderholung im Mutterstadter Wald sein, können sie sich auf einen Besuch des Bibliotheksteams freuen: Sie werden den Kindern vorlesen und mit ihnen basteln.

Schon jetzt haben sich Schulklassen und Kindergartengruppen für eine Führung für den Lesesommer angemeldet, berichtet Birgit Bauer. Im vergangenen Sommer lasen in Mutterstadt 202 Kinder 1977 Bücher, und 99 Kinder haben 930 Bücher vorgelesen bekommen. Das Team hofft, dass dieses Jahr wieder so viele fleißige Bücherwürmer in den Räumen der Neuen Pforte vorbeischauen.

Wer mindestens drei Bücher liest, bewertet, darüber berichten kann oder ein Bild dazu malt, der bekommt eine Urkunde. Außerdem kommt seine Clubkarte in die große Lostrommel für die Tombola, bei der alle Lesesommer-Kinder in ganz Rheinland-Pfalz tolle Preise gewinnen können (siehe „Zur Sache“).

Bekannte Autoren schauen beim Lesesommer vorbei

In vielen Büchereien im Kreis gibt es aber noch Preise oder eine Überraschung obendrauf, einige laden dazu zu einem Abschlussfest ein. In Mutterstadt wird am Dienstag, 10. September, ab 16 Uhr gefeiert – dann werden die Urkunden verteilt und bei einer Tombola zehn Gewinner unter den Schulkindern sowie zehn Gewinner unter den Vorschulkindern gezogen. „Und wir werden wieder einen Klassenpreis vergeben für die Schulklasse mit den meisten erfolgreichen Teilnehmern“, informiert die Leiterin. Als besonderer Gast wird Stefan Hitschler vorbeischauen. Er ist der Autor des Buchs „Wir wimmeln uns durch die Pfalz“. Er lädt die Lesesommerkinder zu einem „Wimmeltalk“ ein.

Die Gemeindebücherei Limburgerhof nimmt am Vorlesesommer teil, jedoch nicht am Lesesommer. Dafür geht das Team einen eigenen Weg – mit einer Sommerleseclub-Aktion für Schulkinder. Ähnlich wie bei der Lesesommer-Aktion werden die gelesenen Bücher vermerkt, hier in einem Clubheft. „Mit sieben Büchern ist das ausgefüllt und kommt in den Tombola-Lostopf zu den Lesepässen der Vorlesekinder“, erläutert Florian Gehron vom Bücherei-Team. 20 Gewinner werden am Ende des Lesesommers gezogen. Ein Abschlussfest ist nicht geplant.

Zum Auftakt des Lesesommers in der Gemeindebücherei Altrip hat das Team um Leiterin Magdalena Posmayer den Schifferstadter Autor Harald Schneider eingeladen. Er liest aus seiner Buchreihe „Palzki-Kids“ exklusiv für die Erstklässler. Der Abschluss der Aktion wird am Mittwoch, 11. September, ab 16 Uhr gefeiert: Dann gibt es für alle erfolgreichen Teilnehmer die Urkunden, eine Tombola mit tollen Preisen und eine Zaubershow mit Magic Chris.

Viele neue Bücher angeschafft

Dass auch in kleinen Bibliotheken Leselust geweckt werden kann, beweisen die katholischen öffentlichen Büchereien (KÖB) in den Orten: In Rödersheim ist sie in der Hauptstraße 133 und eine feste Institution im Dorf. Seit vielen Jahren laden die Leiterin Traudel Klein und ihr Team zum Lesesommer ein – die Anmeldekarten werden an der Grundschule verteilt. Und auch dieses Jahr wurden extra Bücher angeschafft, 80 an der Zahl, vor allem Erstlese-Bücher für die Grundschüler mit Geschichten für Mädchen und für Buben. „Und – passend zur Europameisterschaft – geht es in vielen Büchern um Fußball“, erzählt Traudel Klein. Am Montag, mit dem Start der Aktion, kommen die Grundschüler zu Besuch in die KÖB und können sich zusammen mit ihren Schulkameraden jeder das erste Lesesommer-Buch ausleihen. Unabhängig davon haben sich auch schon die ersten Teilnehmer angemeldet. Im vergangenen Jahr haben 43 Kinder- und Jugendliche beim Lesesommer und 21 Vorschulkinder beim Vorlesesommer mitgemacht, berichtet die Leiterin. Der Abschluss wurde auf dem Schulhof der Grundschule gefeiert, das ist auch in diesem Sommer geplant, „voraussichtlich am 6. September“, sagt Traudel Klein.

Das Team der KÖB Iggelheim hat extra für die Aktion etwa 100 und für den Vorlesesommer gut 30 neue Bücher angeschafft. Wie Annette Wind vom Bücherei-Team informiert, wird am Sonntag, 30. Juni, zu den Öffnungszeiten zwischen 9.30 und 11.30 Uhr über den Vorlesesommer informiert. „Dann bekommen die Kinder im Vorlesealter auch vorgelesen“, erklärt sie. Zum Startschuss der Aktion am Montag kommen auch hier Grundschüler zu Besuch und dürfen dann schon das erste Buch ausleihen. So kann der Lesesommer direkt am ersten Tag beginnen. Im vergangenen Jahr haben 177 Vorschul- und Schulkinder aus dem Ort mitgemacht, 105 erfolgreich, informiert Annette Wind.

Die Neuhofener Bibliothek ist, wie berichtet, derzeit wegen eines Rattenproblems geschlossen. Im Moment arbeitet das Team um Leiterin Martina Feurer daran, ins Nova Bildungszentrum auszuweichen. „Wir werden am Montag zumindest für den Lesesommer in diesem Ausweichquartier eröffnen“, teilt sie mit.

Weitere Teilnehmer:

Außer den genannten Bibliotheken nehmen die Gemeindebücherei Dannstadt und die KÖB Böhl am Lesesommer teil.