Beim Lesesommer mitmachen können Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren. Einfach in einer der teilnehmenden Bibliotheken einen kostenlosen Clubausweis ausstellen lassen. Welche Bücherei mitmacht, steht auf der Homepage (siehe unten). Dann können sich kostenlos Bücher ausgeliehen werden. Bei der Rückgabe kann ein ausgefüllter Buchcheck mit abgegeben werden. Alternativ kann auch online ein Buchtipp abgegeben oder das Formular online ausgefüllt, ausgedruckt und mit dem Buch in der Bibliothek abgeben werden. In manchen Büchereien kann ein Buch-Interview gemacht oder ein Bild gemalt werden. Wer drei Bücher auf seiner Clubkarte vermerkt hat, nimmt an der landesweiten Verlosung teil. Der Hauptgewinn ist ein Europa-Park-Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt im Europa-Park Rust für vier Personen mit einer Übernachtung im Vier-Sterne-Erlebnishotel, freiem Eintritt in den Park und in die Rulantica-Wasserwelt sowie mit Verzehrgutschein im Wert von 100 Euro. Weitere Preise sind ein Smart Robots Max Switch, ein Hoverboard, ein Rucksack, ein Solarpanel und ein Monsterkissen-Buchstütze.

Zur gleichen Zeit findet der Vorlesesommer statt. Vorschulkinder können Bilder- und Vorlesebücher ausleihen und sich vorlesen lassen. Diese und die Namen der Vorleser werden im Clubausweis eingetragen und in der Bibliothek abgestempelt. Zusätzlich kann ein Bild zum Buch gemalt und abgeben werden. Wer das für mindestens drei Bücher macht, erhält eine Urkunde und nimmt an der landesweiten Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es tolle Preise: Ein Kinderfahrrad als ersten Preis, ein Lego-Set als zweiten Preis, eine Toniebox oder Tonie-Figuren als dritten Preis, weitere Gewinne sind Spiele und Buchgutscheine.

Infos zum Lese- und zum Vorlesesommer stehen im Internet unter www.lesesommer.de und http://vorlese-sommer.de. Dort können die Anmeldekarten und das Buchcheck-Formular heruntergeladen oder online ein Buchtipp abgegeben werden.