Nach dem Hackerangriff ist die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises unter den gewohnten E-Mail-Adressen und Telefonnummern nicht mehr erreichbar. Am Montag veröffentlichte die Behörde Kontaktmöglichkeiten, welche die Bürger nun nutzen können.

Nachdem die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises Ende Oktober Opfer eines Hackerangriffs auf ihr gesamtes Computersystem inklusive Telefonanlage geworden war, arbeitete die Behörde mit Hochdruck an neuen Wegen der Erreichbarkeit, hieß es am Montag aus dem Kreishaus. Demnach wurden zu Wochenbeginn Mitarbeitende der Kreisverwaltung in die Gemeindeverwaltungen entsandt, um dort für Bürgeranfragen zur Verfügung zu stehen.

In den Rathäusern der Kreisgemeinden gingen in den vergangenen Tagen vermehrt Bürgeranfragen ein, die die Kreisverwaltung betreffen. Nach Angaben von Bürgermeistern und Leitenden Beamten ging es unter anderem um Fragen zu Müll, Führerscheinen und Bauanträgen. Die Anliegen sollen nun von den Kreisverwaltungsmitarbeitern vor Ort aufgenommen und schnellstens an die Kreisverwaltung weitergeleitet werden. „Die zuständigen Mitarbeitenden in der Kreisverwaltung werden sich mit der betroffenen Person umgehend in Verbindung setzen“, teilte Kreissprecherin Kornelia Barnewald mit.

Ins Kreishaus vormittags ohne Termin

Im Kreishaus in Ludwigshafen können Bürger ohne Termin von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr vorsprechen. Nach Vereinbarung sind auch Termine am Nachmittag möglich. Das Gesundheitsamt in der Dörrhorststraße in Ludwigshafen sei unverändert zu den gewohnten Zeiten (Montag und Mittwoch 8 bis 13 Uhr, Dienstag und Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr) erreichbar.

Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, ein Kontaktformular in der Kreisverwaltung/Zentrale auszufüllen oder über die Internetseite einzusehen, selbst auszudrucken und im Kreishaus abzugeben. Das Formular werde an die Abteilung weitergeleitet, und „die zuständigen Mitarbeitenden werden sich umgehend mit der betroffenen Person in Verbindung setzen“, sagt Barnewald.

Ihrer Mitteilung zufolge wurden die Telefonzentrale und die Auskunft der Kreisverwaltung personell verstärkt. Eine Kontaktaufnahme zur Kreisverwaltung ist weiter schriftlich per Post oder Einwurf in den Briefkasten des Kreishauses am Europaplatz 5 in Ludwigshafen möglich. Zudem verweist die Kreisverwaltung auf die allgemeine Behördenrufnummer 115.