Landrat Clemens Körner rechnet damit, dass in Kürze Daten, die Unbekannte aus dem Computernetzwerk des Rhein-Pfalz-Kreises gestohlen haben, im Internet auftauchen. Das könnten auch sensible Daten von Bürgern sein, warnt er. Dagegen tun kann die Verwaltung offenbar nichts.

Einen „Offenen Brief“ nennt Clemens Körner (CDU) das, was er am Montagnachmittag im Kreishaus in Ludwigshafen der Presse vorstellt. Das Schreiben ist an die Bürger seines Landkreises