Was dem Rhein-Pfalz-Kreis jetzt passiert ist, hat knapp anderthalb Jahre vorher den Landkreis Anhalt-Bitterfeld getroffen: Kriminelle verschlüsselten sämtliche Daten auf den Servern der Verwaltung. Der Fall ist lehrreich.

Am 6. Juli 2021 wurde in dem Landkreis in Sachsen-Anhalt, der mit rund 158.000 Einwohnern eine ähnliche Größe wie der Rhein-Pfalz-Kreis hat, der Hackerangriff bemerkt. Landrat Andy Grabner