Justus Rabe von der FDP will bei der Wahl um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen antreten. Der FDP-Gemeindeverband hat bei einer Mitgliederversammlung am Mittwochabend in Dudenhofen einstimmig befürwortet, dass die FDP einen Kandidaten für die Wahl am 6. März 2022 aufstellt. Rabe, der urlaubsbedingt nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, muss zu einem späteren Zeitpunkt noch offiziell bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung als Kandidat nominiert werden.

Der 36-jährige Familienvater von drei Kindern wohnt in Heiligenstein und ist seit dieser Legislaturperiode Dritter Beigeordneter der Verbandsgemeinde – ohne Geschäftsbereich. Er arbeitet als Laborassistent im BASF-Agrarzentrum in Limburgerhof und engagiert sich ehrenamtlich unter anderem als Vorsitzender des Kreiselternausschusses, als Beisitzer im Landeselternausschuss, im FDP-Ortsverband Römerberg-Dudenhofen und ist Mitglied im Obst- und Gartenbauverein Heiligenstein.

Justus Rabe ließ in einem Statement verlauten, dass ihn viele Gespräche mit seiner Familie dazu ermutigt haben, sich um die Nachfolge von Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU) zu bewerben. Dies ist ein Hauptamt, sodass Rabe bei einem Wahlsieg seinen bisherigen Job aufgeben müsste. Er wisse um die Herausforderungen, die ein solches Amt mit sich bringe. „Aber ich bin bereit, mich diesen zu stellen“, sagte Rabe. Nach zwei Jahren als Beigeordneter kenne er die Probleme, die auf ihn zukommen werden. „Diese können nur gelöst werden, wenn man auf die Menschen zugeht, ihnen zuhört und dann auch anpackt. Es wird Zeit, dass ein frischer Wind in die Verwaltung kommt“, sagt der 36-Jährige. Er kündigt an, mit Fachleuten einen Plan zu erarbeiten, wie eine moderne und bürgerfreundliche Verwaltung in naher Zukunft arbeiten werde und möchte diese Pläne vor der Wahl öffentlich vorstellen.

Justus Rabe ist der erste Kandidat, der seinen Hut im Rennen um das Bürgermeisteramt in den Ring wirft. Nächste Woche will die CDU ihren Kandidaten nominieren.