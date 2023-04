Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bürgerinitiative Hochwasser- und Naturschutz (BIHN) aus Altrip begrüßt, dass in der Verbandsgemeinde Rheinauen am Wochenende eine Hochwasser-Übung stattfand. Der Verein sieht jetzt aber Handlungsbedarf und stellt Forderungen an die Behörden und das Land.

Dieter Neugebauer, der mit Dorothee Limburg-Stemmler als Vorsitzender des Vereins agiert, rief im Gespräch mit der RHEINPFALZ noch einmal in Erinnerung, dass die BIHN eine solche Hochwasser-