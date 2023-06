Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weniger anfällig für Krisen als andere Branchen – so beschreibt Florian Schwarzkopf die Spinat- und Kräuterproduktion von Frosta in Bobenheim-Roxheim. Der Werkleiter zeigt sich mit der Entwicklung des Standorts zufrieden. Anders gestalten will er vor allem die Energieversorgung.

Laut Werkleiter Florian Schwarzkopf läuft es gerade an seinem Standort. Seit 2021 ist er für das Frosta Werk Bobenheim-Roxheim, das früher unter dem Namen Rheintal Tiefkühlkost