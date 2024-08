Spielen, baden, basteln, tanzen, trommeln oder wilden Vögeln tief in die Augen schauen – langweilig konnte es den etwa 450 Kindern, die ihre Ferienzeit in der Mutterstadter Walderholung verbrachten, bestimmt nicht werden. Es war die Premiere für das neue Team des Jugendtreffs, die ein gut eingespieltes Team der Arbeiterwohlfahrt an ihrer Seite hatte.

Die Jugendarbeit in Mutterstadt