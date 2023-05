Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In puncto Größe steht das neue Logistik-Zentrum der Ifco Systems GmbH seinem größten Kunden in der Region, dem Pfalzmarkt, in nichts nach. Der Grünanstrich passt ebenso, und das auch im übertragenen Sinne. Nachhaltigkeit war das Wort des Tages bei der offiziellen Schlüsselübergabe. Für die Kritik, die vor der Ansiedlung laut wurde, war der neue Standortleiter gewappnet.

Ein beeindruckendes Ausmaß hat die 2,3 Hektar große Halle des neuen Logistikzentrums von Ifco Systems, mehr als vier Hektar groß ist das gesamte Grundstück