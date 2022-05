Ein Neustart des Jugend- und Nachwuchsorchesters der Blaskapelle Mutterstadt ist geplant. Die Suche nach frischem Musikerblut läuft. Beim Waldfest kann probiert werden.

Vor Corona zählte das seit 1992 existierende Jugend- und Nachwuchsorchester der Blaskapelle Mutterstadt stabile 15 bis 18 Mitglieder. Etwa ein Dutzend davon seien Jugendliche unter 18 Jahren gewesen, erzählt der Vorsitzende Peter Reinartz. „In Spitzenzeiten waren es sogar 25 reine Jugendliche“, blickt er zurück. Doch durch die Pandemie seien nahezu alle jungen Leute weggebrochen – durch die schwierigen Verhältnisse zum Proben und mangels Auftritten seien sie vom Orchester entwöhnt worden und hätten den Wiedereinstieg nicht geschafft.

„Nachwuchs ist jedoch für die Zukunft eines Orchesters extrem wichtig, auch um das Vereinsleben am laufenden zu halten“, sagt der Tubist. Nun sei die Zeit reif für den Neustart. Das für das anstehende Wochenende, 21. und 22. Mai, geplante Waldfest in Mutterstadt ist für den Vorsitzenden eine gute Gelegenheit, Nachwuchsmusiker zu umwerben. Am Sonntagnachmittag steht ein Instrumentenprobierstand auf dem Programm. Verschiedene Blasinstrumente, etwa Trompete, Klarinette, Flöten, Posaune, Saxofon, Tuba, Hörner sowie Schlagzeug können dabei unter fachkundiger Anleitung und Einhaltung der Corona-Hygiene-Regeln nach Herzenslust ausprobiert werden. „Es ist nie zu spät, ein neues Instrument zu lernen“, sagt Reinartz.

Für Neulinge und Wiedereinsteiger

Für den Fall, dass manch einer eine neue Liebe oder Leidenschaft entdeckt, ist man bei der Blaskapelle vorbereitet. „Wir vermitteln sowohl Instrumente als auch qualifizierten Unterricht“, sagt Reinartz. Neulinge seien oft schon nach zwei bis drei Monaten Einzelunterricht so weit, im Nachwuchsorchester mitspielen zu können, Wiedereinsteiger würden je nach Erfahrung auch direkt ins Hauptorchester aufgenommen. „Egal, welches Alter und welches Niveau, willkommen sind alle“, sagt er.

Ein besonderes Merkmal der Mutterstadter Blaskapelle sei, dass dort von jungem Alter an bis hin zu momentan 85 Jahren gemeinsam mit hohem Spaßfaktor Musik gemacht werde. Dirigent Thomas Zelt leite das nahezu paritätisch aus 30 Musikern und Musikerinnen bestehende Orchester auf hohem musikalischem Niveau, könne prima motivieren und gestalte die Proben abwechslungsreich und lustig, wirbt der Vorsitzende.

Besucher des Waldfests kommen am Wochenende neben dem Schnupperangebot außerdem in den Genuss von viel Live-Musik. Die Blaskapelle selbst spielt am Samstagabend nach dem ökumenischen Gottesdienst, am Sonntagvormittag folgt der Musikverein Roigheim, der der Heimatverein zweier Mitglieder ist, sowie der 1. HHC Mutterstadt. Am Nachmittag steht das sechsköpfige Saxofon-Ensemble der Blaskapelle auf der Waldfest-Bühne.